Женщину в Испании приговорили к тюремному заключению за установку пиратских Windows и Office

Сообщается, что обвиняемая держала в своей организации два компьютера (из восьми) с пиратскими копиями программного обеспечения Microsoft. Преступление вскрылось ещё в 2017 году. С тех пор женщина дважды пыталась обжаловать решение суда, но ей это не удалось.

В итоге Верховный суд Испании приговорил женщину к шести годам тюремного заключения. Кроме того, ей придётся выплатить штраф в размере 3600 евро. В сумму не входят средства, которые женщина должна будет выплатить ещё и Microsoft.

В России наказание за пиратство регулирует статья 146 УК РФ. За незаконное распространение объектов авторского права может грозить до двух лет лишения свободы.