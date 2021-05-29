Компьютеры
Сегодня в 14:50
Женщину в Испании приговорили к тюремному заключению за установку пиратских Windows и Office
Шесть лет лишения свободы
В Испании женщину приговорили к тюремному заключению за то, что на её компьютерах были установлены пиратские версии Windows и Office. Это прецедент для страны, нерадостный для всех, кто пользуется нелицензионными копиями ПО.
Сообщается, что обвиняемая держала в своей организации два компьютера (из восьми) с пиратскими копиями программного обеспечения Microsoft. Преступление вскрылось ещё в 2017 году. С тех пор женщина дважды пыталась обжаловать решение суда, но ей это не удалось.
В итоге Верховный суд Испании приговорил женщину к шести годам тюремного заключения. Кроме того, ей придётся выплатить штраф в размере 3600 евро. В сумму не входят средства, которые женщина должна будет выплатить ещё и Microsoft.
В России наказание за пиратство регулирует статья 146 УК РФ. За незаконное распространение объектов авторского права может грозить до двух лет лишения свободы.