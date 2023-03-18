Жёсткие диски этих производителей самые долговечные

Отчёт SDR основан на анализе более чем двух тысяч жёстких дисков от Western Digital, Seagate, Hitachi, Toshiba, Samsung и Maxtor. Самыми надежными оказались диски Toshiba с ресурсом 34,8 тысячи часов. Наименее устойчивыми к поломкам были диски Hitachi с ресурсом 18,6 тысячи часов.

Кроме того, компания изучила количество повреждённых секторов памяти на сломанных дисках. Этот показатель влияет на возможность восстановления данных. Лучший результат показали диски Maxtor с 228 поврежденными секторами в среднем. Худший результат — у Hitachi с 3,3 тысячи повреждённых секторов.

В SDR также отметили, что жёсткие диски до 2015 года выпуска оказались более прочными и стабильными по сравнению с более новыми моделями.