Жёсткие диски уходят в прошлое. Их поставки снизились на треть

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Жёсткие диски уходят в прошлое. Их поставки снизились на третьСильнее всего — в потребительском сегменте
Стало известно, что поставки жёстких дисков (HDD) год от году снизились на 31-35%. Это значительное падение.
Всего во втором квартале 2022 года было поставлено 45 млн HDD. Интересно, что на пике популярности жёстких дисков в 2010 году их поставки за год были равны 651 млн единиц.
Лучше всего дела обстоят в корпоративном сегменте. Тут поставки упали только на 2,5 млн единиц по сравнению с 2021 годом. А вот в потребительском сегменте снижение заметнее — 30%. В мобильном сегменте падение составило и вовсе 40%.
Ниже можно посмотреть на показатели конкретных производителей: