Жёсткие диски уходят в прошлое. Их поставки снизились на треть

Всего во втором квартале 2022 года было поставлено 45 млн HDD. Интересно, что на пике популярности жёстких дисков в 2010 году их поставки за год были равны 651 млн единиц.

Лучше всего дела обстоят в корпоративном сегменте. Тут поставки упали только на 2,5 млн единиц по сравнению с 2021 годом. А вот в потребительском сегменте снижение заметнее — 30%. В мобильном сегменте падение составило и вовсе 40%.

Ниже можно посмотреть на показатели конкретных производителей: