Знаменитая бюджетная видеокарта прошлых лет Radeon RX 570 в 30 играх: играбельно?Выяснили эксперты YouTube-канала GameGangsta
Компьютерную сборку на основе процессора i5-11600K с видеокартой RX 570 на YouTube-канале GameGangsta проверили в 30 играх. Среди проектов - Grand Theft Auto IV, Rainbow Six Siege, Grand Theft Auto V, Sniper Elite 4, PUBG (Update 16.1), Apex Legends (Defiance Patch), Call of Duty Warzone (Season 2), Insurgency Sandstorm, Hunt Showdown, Red Dead Redemption 2, DIRT 5, Mafia Definitive Edition, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, WRC 10, Days Gone, Resident Evil Village, Back 4 Blood, Far Cry 6, Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5, GTA VC Definitive Edition, GTA SA Definitive Edition, Battlefield 2042, Halo Infinite, God of War, Rainbow Six Extraction, Serious Sam Siberian Mayhem, Dying Light 2.
Из них - 15 проектов 2021 и 2022 годов. В 1080p на средних настройках в WRC 10 удаётся в среднем получить около 60 к/с. В очень редких событиях это значение снижается до 55 к/с.
Days Gone запустилась в 1080p со средним пресетом. Частота кадров в среднем составила здесь примерно 75 к/с, в крайне редких событиях - 11 к/с.
Resident Evil Village шла в Full HD на высоких настройках. Средний FPS в ней равнялся около 85-90 к/с, в очень редких событиях - 43 к/с.
Back 4 Blood в 1080p с ультра-настройками позволяет достичь в среднем около 80-85 к/с. В крайне же редких событиях производительность снижается до 35 к/с.
Far Cry 6 идёт со средним пресетом в 1080p. Частота кадров в этом случае в среднем составляет примерно 60 к/с, в очень редких событиях - 20 к/с.
Call of Duty Vanguard позволяет получить на высоких настройках в Full HD в среднем 55-60 к/с. В очень же редких событиях это значение равняется 27 к/с.
Forza Horizon 5 запускается в 1080p на ультра-настройках. В среднем частота кадров здесь составляет 45 к/с, в крайне редких событиях - 8 к/с.
GTA VC Definitive Edition удаётся запустить с высоким пресетом в 1080p. Средний FPS в ней равняется около 50 к/с. Производительность в очень редких событиях при этом снижается до 11 к/с.
Также на средних настройках графики в Full HD идёт GTA SA Definitive Edition. Средняя частота кадров в этом случае составляет примерно 50-65 к/с, в очень редких событиях - 14 к/с.
Battlefield 2042 запускалась в 1080p с низким пресетом. Средний FPS здесь составил около 65 к/с, в очень редких событиях - 4 к/с.
На низких настройках в Full HD в Halo Infinite удаётся получить в среднем 35 к/с, в крайне редких событиях - 15 к/с.
God of War запустилась с низким пресетом в 1080p. Средняя частота кадров равнялась в ней около 60-70 к/с. В очень редких событиях производительность опускалась до 37 к/с.
Что касается Rainbow Six Extraction, то она шла в Full HD на очень высоких настройках. Средний FPS здесь равнялся 55-65 к/с, в крайне редких событиях - 38 к/с.
В Serious Sam Siberian Mayhem в 1080p на ультра-настройках удалось получить в среднем 70-90 к/с. В очень же редких событиях частота кадров составляла 13 к/с.
Dying Light 2 запускалась в 1080p с низким пресетом. В этом случае частота кадров в среднем равнялась 60 к/с, в крайне редких событиях - 2 к/с.
Остальные замеры производительности вы можете увидеть в видео ниже.
Конфигурация ПК:
- процессор Intel Core i5 11600K 3.9GHz LGA1200 12MB Cache;
- материнская плата MSI MAG Z490 TOMAHAWK Soket 1200 DDR4 4800(OC) M.2;
- оперативная память GeIL 8GBx2 Evo Spear AMD Edition 3000Mhz CL16 DDR4;
- видеокарта MSI RX570 GAMING X 4G 4GB GDDR5 256Bit AMD Radeon DX12;
- SSD WD 480GB Green SN350 NVMe 2400MB-1650MB M2;
- HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Bitfenix Nova Mesh SE White Tempered Glass ARGB;
- блок питания Bitfenix 750W M 80+ Gold Full Modular;
- операционная система Windows 10.