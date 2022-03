Знаменитая бюджетная видеокарта прошлых лет Radeon RX 570 в 30 играх: играбельно?

Компьютерную сборку на основе процессора i5-11600K с видеокартой RX 570 на YouTube-канале GameGangsta проверили в 30 играх. Среди проектов - Grand Theft Auto IV, Rainbow Six Siege, Grand Theft Auto V, Sniper Elite 4, PUBG (Update 16.1), Apex Legends (Defiance Patch), Call of Duty Warzone (Season 2), Insurgency Sandstorm, Hunt Showdown, Red Dead Redemption 2, DIRT 5, Mafia Definitive Edition, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, WRC 10, Days Gone, Resident Evil Village, Back 4 Blood, Far Cry 6, Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5, GTA VC Definitive Edition, GTA SA Definitive Edition, Battlefield 2042, Halo Infinite, God of War, Rainbow Six Extraction, Serious Sam Siberian Mayhem, Dying Light 2.

Из них - 15 проектов 2021 и 2022 годов. В 1080p на средних настройках в WRC 10 удаётся в среднем получить около 60 к/с. В очень редких событиях это значение снижается до 55 к/с.

Days Gone запустилась в 1080p со средним пресетом. Частота кадров в среднем составила здесь примерно 75 к/с, в крайне редких событиях - 11 к/с.

Resident Evil Village шла в Full HD на высоких настройках. Средний FPS в ней равнялся около 85-90 к/с, в очень редких событиях - 43 к/с.

Back 4 Blood в 1080p с ультра-настройками позволяет достичь в среднем около 80-85 к/с. В крайне же редких событиях производительность снижается до 35 к/с.

Far Cry 6 идёт со средним пресетом в 1080p. Частота кадров в этом случае в среднем составляет примерно 60 к/с, в очень редких событиях - 20 к/с.

Call of Duty Vanguard позволяет получить на высоких настройках в Full HD в среднем 55-60 к/с. В очень же редких событиях это значение равняется 27 к/с.

Forza Horizon 5 запускается в 1080p на ультра-настройках. В среднем частота кадров здесь составляет 45 к/с, в крайне редких событиях - 8 к/с.

GTA VC Definitive Edition удаётся запустить с высоким пресетом в 1080p. Средний FPS в ней равняется около 50 к/с. Производительность в очень редких событиях при этом снижается до 11 к/с.