ZOTAC представила самый компактный мини-ПК с RTX 5060 Ti и Core Ultra 7

Устройство оснащено процессором Intel Core Ultra 7 255HX с 20 ядрами (8 производительных и 12 энергоэффективных) и дискретной видеокартой RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти. Такой комплект обеспечивает высокую производительность как в играх, так и в профессиональных задачах, включая обработку видео и работу с ИИ.

Несмотря на миниатюрные размеры, ПК поддерживает до 96 ГБ DDR5-6400, два M.2 2280 накопителя (PCIe 5.0 и 4.0), а также оснащён современными интерфейсами: Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), Wi-Fi 7 и Ethernet.

Система поставляется в конфигурации Barebone — без оперативной памяти и хранилища, что позволяет пользователю подобрать компоненты под свои задачи.

В Китае ZBOX MAGNUS EN275060TC уже доступен по цене 13 999 юаней (около $1964), мировая премьера ожидается позднее.