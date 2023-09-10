Zotac Zbox Pro PI339 Pico — не роутер, но очень компактный ПК с Intel N100

PI339 Pico имеет пассивное охлаждение, для отвода тепла используется ребристый металлический корпус. Он работает на 6-ваттном четырехъядерном процессоре Intel Processor N100, оснащен 4 Гбайт встроенной памяти LPDDR5X-4800 и имеет слот M.2 для твердотельных накопителей PCIe 3.0 x4 NVMe или SATA. Кроме того, имеется поддержка WiFi 6 и Bluetooth 5.2.

Несмотря на небольшие размеры, PI339 Pico не скупится на порты. В нем имеются 2 порта HDMI 2.0, 2 порта USB 3.1 Type-A и 1 порт Gigabit Ethernet. Питание системы осуществляется от блока питания 20 Вт/5 В.

Zotac ZBOX Pro PI339 Pico имеет размеры 115 x 76 x 27 мм. Устройство официально поддерживает операционные системы Windows 11, Windows 10 IoT и Ubuntu.