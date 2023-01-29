«Зверь»: кулер для огромной видеокарты Titan RTX Ada показали на фото

На небольшой наклейке на кронштейне ввода-вывода видеокарты указан номер печатной платы «PG137», что совпадает с информацией от авторитетного источника kopite7kimi. Номер печатной платы для GeForce RTX 4090 был PG136.

GeForce RTX 4090 Ti или Titan RTX Ada уже окрестили «зверем». Он будет оснащён 48 ГБ сверхбыстрой памяти GDDR6X 24 Гбит/с.