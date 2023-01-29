«Зверь»: кулер для огромной видеокарты Titan RTX Ada показали на фото

12:45, 29 января 2023
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«Зверь»: кулер для огромной видеокарты Titan RTX Ada показали на фотоЭто будет мощнейшая модель
В сети опубликовали фотографию загадочного четырёхслотового кулера для одной из грядущих игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX. Предполагается, что это будет GeForce RTX 4090 Ti или Titan RTX Ada.
Фото: Videocardz
Кулер выполнен в золотистом корпусе, намекая, что это, вероятно, Titan RTX Ada. Кронштейн ввода-вывода оснащён четырьмя выходами для дисплеев. Мы впервые видим такой дизайн от NVIDIA.
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На небольшой наклейке на кронштейне ввода-вывода видеокарты указан номер печатной платы «PG137», что совпадает с информацией от авторитетного источника kopite7kimi. Номер печатной платы для GeForce RTX 4090 был PG136.
GeForce RTX 4090 Ti или Titan RTX Ada уже окрестили «зверем». Он будет оснащён 48 ГБ сверхбыстрой памяти GDDR6X 24 Гбит/с.