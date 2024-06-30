Звезды, горы: этот AR-бинокль подпишет почти всё, на что вы посмотрите

Оснащенный IMU (гиростабилизатор) и микродисплеем на объективе, Envision накладывает данные прямо на линзу бинокля для определения гор, троп и созвездий. Сервера компании могут похвастаться обширной базой данных, охватывающей более 1000 туманностей и 1 миллион наземных ориентиров. Данные можно загрузить на смартфон, что позволит определять объекты даже в офлайн-режиме.

Envision обещает поступить в продажу уже в ноябре.