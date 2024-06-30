Звезды, горы: этот AR-бинокль подпишет почти всё, на что вы посмотрите

Опубликовано 30 июня 2024, 09:45
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Звезды, горы: этот AR-бинокль подпишет почти всё, на что вы посмотритеА может и всё
Компания Unistellar, известная своими "умными" телескопами, выходит на рынок дополненной реальности со своей последней новинкой - биноклем Envision. Он отличается маркировкой небесных объектов и земных достопримечательностей в тот момент, когда вы через него смотрите.
© Unistellar
Бинокль Envision, цена которого при заказе с Kickstarter составит 700 долларов, а в рознице 800 долларов, подключается к смартфонам для получения данных GPS и доступа к обширной онлайн-базе данных Unistellar.
Оснащенный IMU (гиростабилизатор) и микродисплеем на объективе, Envision накладывает данные прямо на линзу бинокля для определения гор, троп и созвездий. Сервера компании могут похвастаться обширной базой данных, охватывающей более 1000 туманностей и 1 миллион наземных ориентиров. Данные можно загрузить на смартфон, что позволит определять объекты даже в офлайн-режиме.
Envision обещает поступить в продажу уже в ноябре.