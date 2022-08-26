«Звёздные врата»: упаковка видеокарт Intel удивила

Сегодня в 15:55
1 мин.
«Звёздные врата»: упаковка видеокарт Intel удивилаИх уже поставляют моддерам
Intel начала поставлять графический процессор Arc A770 моддерам ПК в довольно странном виде. Видеокарты привозит фургон в стиле Intel Arc, а сами они хранятся в коробке со «звёздными вратами».
Intel Arc A770 — ещё не выпущенная флагманская видеокарта Alchemist для настольных ПК. Компания поручила трём моддерам построить ПК на основе этих графических процессоров. Вот в таком виде они начали получать видеокарту:
Модель Arc A770 оснащена полнофункциональным графическим процессором ACM-G10 и 16 ГБ памяти типа GDDR6. Эта видеокарта предназначена для конкуренции с GeForce RTX 3060, с точки зрения производительности и цены.