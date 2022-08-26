«Звёздные врата»: упаковка видеокарт Intel удивила

Их уже поставляют моддерам

Intel начала поставлять графический процессор Arc A770 моддерам ПК в довольно странном виде. Видеокарты привозит фургон в стиле Intel Arc, а сами они хранятся в коробке со «звёздными вратами».