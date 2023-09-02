1 ТБ, уникальный цвет и всего $350: вышла обновленная консоль Xbox Series S

Чуть дороже белой Series S

Microsoft наконец выпустила новую версию своей консоли Xbox Series S в цвете «Carbon Black», увеличив к тому же объем доступной памяти до 1 ТБ со стандартных 512 ГБ. Эта обновленная консоль стоит 350 долларов и имеет такую же матовую отделку, как и более дорогая Series X, а в комплект поставки входит беспроводной геймпад.