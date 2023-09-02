1 ТБ, уникальный цвет и всего $350: вышла обновленная консоль Xbox Series S

12:46, 02 сентября 2023
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1 ТБ, уникальный цвет и всего $350: вышла обновленная консоль Xbox Series SЧуть дороже белой Series S
Microsoft наконец выпустила новую версию своей консоли Xbox Series S в цвете «Carbon Black», увеличив к тому же объем доступной памяти до 1 ТБ со стандартных 512 ГБ. Эта обновленная консоль стоит 350 долларов и имеет такую же матовую отделку, как и более дорогая Series X, а в комплект поставки входит беспроводной геймпад.
Увеличение объема памяти является существенным обновлением, поскольку консоль Series S не поддерживает внутреннее увеличение памяти, единственным дополнительным средством хранения данных является внешний диск.
Таким образом, на 512 ГБ предыдущей версии можно было разместить только три-четыре игры категории AAA. С расширенной емкостью пользователь может хранить семь-восемь таких игр, а также небольшие инди-игры.