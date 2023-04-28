1. Зайти в игру, 2. Поругаться в чате: в Steam-играх появился единый блокнот

Патч также привносит аппаратное ускорение для Linux-версии Steam, а в скором времени и для Mac, и незначительные изменения в некоторвых частях интерфейса.

В настоящее время обновление доступно только для тех, кто принимает участие в бета-тестировании Steam, но Valve планирует распространить эти изменения и для более широких масс, просто чуть позже.

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