1. Зайти в игру, 2. Поругаться в чате: в Steam-играх появился единый блокнот

1. Зайти в игру, 2. Поругаться в чате: в Steam-играх появился единый блокнотНо это не все нововведения
Компания Valve, стоящая за Steam, только что выпустила крупное обновление для своей функции In-Game Overlay. Обновление включает в себя «Заметки». Они отображаются поверх игры и автоматически синхронизируется через облако, а также работает в автономном режиме Steam.
Помимо приложения "Заметки", обновление также привносит другие новые функции, среди них – панель инструментов для быстрого доступа ко «всему, что может понадобиться во время игры», обновленная вкладка уведомлений, менеджер скриншотов и не только.
Патч также привносит аппаратное ускорение для Linux-версии Steam, а в скором времени и для Mac, и незначительные изменения в некоторвых частях интерфейса.
В настоящее время обновление доступно только для тех, кто принимает участие в бета-тестировании Steam, но Valve планирует распространить эти изменения и для более широких масс, просто чуть позже.
С полным списком изменений вы можете ознакомиться в источнике