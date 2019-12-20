12 компьютерных игр начали раздавать бесплатно в рамках новогодней распродажи

Сообщается, что бесплатные игры можно будет активировать до 1 января. Открываться каждая из них будет ежедневно до конца акции. Первой в списке стала тактическая стратегия Into the Breach.

Помимо этого Epic Games подарит каждому пользователю купон со скидкой 650 рублей на товары дороже 899 рублей. Действителен он будет до 1 мая.

Но и это не всё: магазин продаёт со скидками многие игры. Среди них Star Wars Jedi: Fallen Order (2904 рубля);