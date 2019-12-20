Игры
Сегодня 15:00
12 компьютерных игр начали раздавать бесплатно в рамках новогодней распродажи
В Epic Games Store
Epic Games объявила новогоднюю распродажу. В её рамках компания раздаст 12 бесплатных игр, а также снизит стоимость многих тайтлов. Продлится акция до 1 января.
Сообщается, что бесплатные игры можно будет активировать до 1 января. Открываться каждая из них будет ежедневно до конца акции. Первой в списке стала тактическая стратегия Into the Breach.
Помимо этого Epic Games подарит каждому пользователю купон со скидкой 650 рублей на товары дороже 899 рублей. Действителен он будет до 1 мая.
Но и это не всё: магазин продаёт со скидками многие игры. Среди них Star Wars Jedi: Fallen Order (2904 рубля);
Red Dead Redemption 2 (1999 рублей);
Borderlands 3 (1299 рублей).
Остальные предложения акции можно посмотреть по ссылке.