14-летний мальчик покончил с собой из-за онлайн-игры

СМИ пишут, что подросток постоянно играл в королевскую битву Garena Free Fire. Полиция сейчас проводит расследование и пытается выяснить, что могло побудить мальчика пойти на этот шаг.

По данным полиции, отец мальчика получил звонок от него в выходные. Он не смог ответить сразу, так как был в поездке с женой. Когда мужчина перезвонил через несколько минут, сын был уже недоступен. Когда родители вернулись домой, они заметили, что комната их сына заперта. Отцу пришлось выбить дверь, но было уже поздно.

Отмечается, что и родители, и школьные учителя заявили, что мальчик никогда не проявлял никаких признаков игровой зависимости. Пока точные причины инцидента неясны.