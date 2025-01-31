1500 журналов и 30 000 файлов: Фонд истории видеоигр открыл онлайн-библиотеку

Главный «библиотекарь» VGHF Фил Сальвадор назвал этот запуск воплощением мечты. С 2017 года организация работала над оцифровкой своей огромной коллекции, чтобы люди могли получить к ней доступ, не выезжая в Калифорнию. Библиотека открыта для всех — никаких специальных учетных данных или аккаунтов не требуется.

Пользователи уже открыли забытые истории игр, например, неясного Pretzel Pete или то, как «иммерсивный» стал популярным игровым термином.

Сделать журналы доступными для поиска было непросто из-за их красочных макетов. Трэвис Браун из VGHF разработал специальное программное обеспечение для распознавания текста, чтобы облегчить поиск.

Пока архив не включает в себя полноценные игры из-за законов об авторском праве, но VGHF продолжает добиваться изменений в правовом поле.