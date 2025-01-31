Игры
Опубликовано 31 января 2025, 22:04
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1500 журналов и 30 000 файлов: Фонд истории видеоигр открыл онлайн-библиотеку

Бесплатную
Фонд истории видеоигр (Video Game History Foundation, VGHF) открыл большой и бесплатный цифровой архив, предоставляющий поклонникам и исследователям доступ к более чем 1500 классических западных журналов по видеоиграм и 30 000 исторических файлов. Сюда входят иллюстрации, рекламные материалы и редкие документы о разработке, например, закулисные материалы Myst и Sonic the Hedgehog.
1500 журналов и 30 000 файлов: Фонд истории видеоигр открыл онлайн-библиотеку

© Video Game History Foundation

Главный «библиотекарь» VGHF Фил Сальвадор назвал этот запуск воплощением мечты. С 2017 года организация работала над оцифровкой своей огромной коллекции, чтобы люди могли получить к ней доступ, не выезжая в Калифорнию. Библиотека открыта для всех — никаких специальных учетных данных или аккаунтов не требуется.

Пользователи уже открыли забытые истории игр, например, неясного Pretzel Pete или то, как «иммерсивный» стал популярным игровым термином.

Сделать журналы доступными для поиска было непросто из-за их красочных макетов. Трэвис Браун из VGHF разработал специальное программное обеспечение для распознавания текста, чтобы облегчить поиск.

Пока архив не включает в себя полноценные игры из-за законов об авторском праве, но VGHF продолжает добиваться изменений в правовом поле.