2,5-часовой фильм записали на картридж для старой консоли Game Boy

Как отмечается, сам Нолан говорил, что из всех фильмов, которые он снял, «Довод», пожалуй, больше всего предназначен для большого экрана.

Тем не менее, фильм запустили на крохотном экране GameBoy. Чтобы добиться этого, блогер разделил картину на пять получасовых частей. Иначе фильм бы просто не влез на картридж. Также энтузиасту пришлось снижать качество записи и менять форматы.

В итоге получился «Довод» разрешением 192 на 128 пикселей и частотой 6 кадров в секунду. «Вполне вероятно, что это худший способ смотреть «Довод» и при этом всё еще примерно понимать, что происходит», — пошутил блогер.