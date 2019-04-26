20 миллионов геймеров перейдут с компьютеров на игровые приставки к 2020 году

Среди экспертов бытует мнение, что игровые приставки долго не протянут, и люди перестанут их покупать потому, что играть смогут и на мощных ПК. Однако аналитики Jon Peddie Research опровергают это мнение. Они сделали свои выводы, проанализировав нынешнюю ситуацию на рынке (продажи ПК, например, стагнируют). Кроме того, эксперты отметили, что с каждым годом появляются всё более «умные» телевизоры, потоковые игровые сервисы, а разработчики предпочитают выпускать эксклюзивы для консолей.

По мнению аналитиков, на приставки будут переходить геймеры с ПК начального уровня. И это обосновано тем, что купить консоль гораздо дешевле, чем мощный игровой компьютер.