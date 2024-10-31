20% всего интернет-трафика Comcast заняла скачка людьми новой Call of Duty

С увеличением размера современных игр лимиты данных могут быстро стать серьезным ограничением для потребителей. Лимит данных Comcast в 1,2 ТБ, хотя и был снят во время пандемии, с тех пор был восстановлен в большинстве штатов США.

Call of Duty: Black Ops 6, разработанная студиями Treyarch и Raven Software, была выпущена 25 октября 2024 года. Игра обещает множество нововведений и улучшений, включая новую систему движения и обновленный геймплей.