20% всего интернет-трафика Comcast заняла скачка людьми новой Call of Duty

Опубликовано 31 октября 2024, 21:281 мин.
20% всего интернет-трафика Comcast заняла скачка людьми новой Call of DutyИ это за неделю
Comcast похвасталась своей самой загруженной неделей за всю историю, обусловленной в основном релизом Call of Duty: Black Ops 6. Игра, которая может весить более 300 ГБ при включении всего дополнительного контента, составила 19% от общего трафика сети Comcast на прошлой неделе.
С увеличением размера современных игр лимиты данных могут быстро стать серьезным ограничением для потребителей. Лимит данных Comcast в 1,2 ТБ, хотя и был снят во время пандемии, с тех пор был восстановлен в большинстве штатов США.
Call of Duty: Black Ops 6, разработанная студиями Treyarch и Raven Software, была выпущена 25 октября 2024 года. Игра обещает множество нововведений и улучшений, включая новую систему движения и обновленный геймплей.