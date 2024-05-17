24 ГБ оперативки — столько получит карманная консоль Asus ROG Ally X

Как стало известно, новинка будет оснащена 24 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ встроенной памяти и обеспечит до восьми часов автономной работы.

Устройство стало удобнее благодаря эргономическим изменениям. Оно получило гладкие закругленные края вместо угловатых, а задние кнопки стали меньше и перемещены для более удобного захвата.

Несмотря на увеличенный вес из-за большей батареи, консоль легко удерживается благодаря улучшенным ручкам.

Внешний вид консоли изменился на черный цвет, сохранив те же большие экраны и кнопки. Толщина консоли составляет примерно 3.81 см, что больше, чем у оригинальной ROG Ally. Asus утверждает, что консоль будет стоить $799.