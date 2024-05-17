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Опубликовано 17 мая 2024, 07:01
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24 ГБ оперативки — столько получит карманная консоль Asus ROG Ally X

Релиз летом
Уже 2 июня Asus представит свою новую портативную консоль — ROG Ally X.
24 ГБ оперативки — столько получит карманная консоль Asus ROG Ally X
© The Verge

Как стало известно, новинка будет оснащена 24 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ встроенной памяти и обеспечит до восьми часов автономной работы.

Устройство стало удобнее благодаря эргономическим изменениям. Оно получило гладкие закругленные края вместо угловатых, а задние кнопки стали меньше и перемещены для более удобного захвата.

Несмотря на увеличенный вес из-за большей батареи, консоль легко удерживается благодаря улучшенным ручкам.

Внешний вид консоли изменился на черный цвет, сохранив те же большие экраны и кнопки. Толщина консоли составляет примерно 3.81 см, что больше, чем у оригинальной ROG Ally. Asus утверждает, что консоль будет стоить $799.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ASUS
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#портативная консоль