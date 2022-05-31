«3 в ряд»: раскрыты любимые игры россиян

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«3 в ряд»: раскрыты любимые игры россиянМногие предпочитают казуалки
Исследовательская компания Mediascope выяснила, что почти 70% россиян играют в игры. Около половины из них отдают предпочтение мобильным играм.
Уточняется, что по результатам исследования, 69% россиян в возрасте от 12 до 64 лет хотя бы иногда играют в игры на различных устройствах. Регулярно это делают 55%. В качестве игровой платформы 42% выбирают смартфоны. На компьютеры приходится 33%, а на консоли и вовсе 9%.
Сообщается также, что среди жанров игр наиболее популярны казуальные вроде «три в ряд» (35%). Далее идут экшены (18%) и стратегии (11%).
Также сообщается, что 68% владельцев смартфонов играют хотя бы один раз в месяц, а 40% заходят как минимум в одну мобильную игру ежедневно.