«3 в ряд»: раскрыты любимые игры россиян

Уточняется, что по результатам исследования, 69% россиян в возрасте от 12 до 64 лет хотя бы иногда играют в игры на различных устройствах. Регулярно это делают 55%. В качестве игровой платформы 42% выбирают смартфоны. На компьютеры приходится 33%, а на консоли и вовсе 9%.

Сообщается также, что среди жанров игр наиболее популярны казуальные вроде «три в ряд» (35%). Далее идут экшены (18%) и стратегии (11%).

Также сообщается, что 68% владельцев смартфонов играют хотя бы один раз в месяц, а 40% заходят как минимум в одну мобильную игру ежедневно.