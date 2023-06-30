30-летнюю игру адаптировали на консоль 50-летней давности

Уивер изначально отнесся к этой идее как к небольшому эксперименту, но был воодушевлен положительными отзывами. Хотя графические ограничения Atari 2600 представляют собой проблему, Уивер стремится реализовать достаточное количество головоломок, чтобы сделать игру играбельной.

Текущая версия игры доступна для загрузки на сайте Уивера и может быть воспроизведена на эмуляторе или самой консоли Atari 2600.