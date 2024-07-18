Игры
Опубликовано 18 июля 2024, 19:49
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350 человек из Valve оказались равноценны 13 000 из Electronic Arts

Маленький, да удаленький
Компания Valve, стоящая за Steam, допустила случайную утечку данных о своих сотрудниках и заработной плате. Впервые замеченная Павлом Джундиком из SteamDB, утечка позволяет получить редкое представление об удивительно небольшом, но влиятельном штате сотрудников Valve.
350 человек из Valve оказались равноценны 13 000 из Electronic Arts
© Ferra

Несмотря на то, что в 2021 году годовой доход Valve оценивался в 6,5 миллиарда долларов, что сопоставимо с 7,5 миллиарда долларов, которые EA получит в 2024 году, Valve работает с гораздо меньшей командой, насчитывающей около 350 сотрудников. Это разительно отличается от штата EA, насчитывающего более 13 000 человек.

Интересно, что отдел «Steam» Valve сократился со 142 сотрудников в 2015 году до всего 79 в 2021 году, управляя выпуском более чем 11 000 ежегодных игр. В то же время отдел «Игры» неизменно составлял большую часть штата Valve с 2003 года, в основном занимаясь такими популярными играми, как Dota 2 и Counter-Strike 2.