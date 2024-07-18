350 человек из Valve оказались равноценны 13 000 из Electronic Arts

Несмотря на то, что в 2021 году годовой доход Valve оценивался в 6,5 миллиарда долларов, что сопоставимо с 7,5 миллиарда долларов, которые EA получит в 2024 году, Valve работает с гораздо меньшей командой, насчитывающей около 350 сотрудников. Это разительно отличается от штата EA, насчитывающего более 13 000 человек.

Интересно, что отдел «Steam» Valve сократился со 142 сотрудников в 2015 году до всего 79 в 2021 году, управляя выпуском более чем 11 000 ежегодных игр. В то же время отдел «Игры» неизменно составлял большую часть штата Valve с 2003 года, в основном занимаясь такими популярными играми, как Dota 2 и Counter-Strike 2.