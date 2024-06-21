4K, 160 Гц, $289: Viewsonic выпустила 27-дюймовый игровой монитор

VX2759-4K-PRO оснащен Fast IPS с разрешением 3840 x 2160 пикселей. Монитор поддерживает технологии FreeSync и G-Sync для адаптивной частоты обновления. Кроме того, монитор сертифицирован по стандарту HDR 400.

Ключевой особенностью монитора является технология низкого уровня синего света на аппаратном уровне, что облегчает ношу глаз во время длительных сессий. Дисплей имеет 95 % цветовой охват DCI-P3 и 100 % sRGB.

Возможности подключения: два порта HDMI 2.1, два порта DP 1.4, USB-A 2.0 и 3,5-мм аудиоразъем.

Viewsonic еще не объявила о доступности в остальном мире.