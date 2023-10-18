52 Мбит/с для 4K: подробности облачного стриминга для PS5

Примечательно, что Sony рекомендует относительно скромные требования к пропускной способности канала для потокового вещания. Для 4K она предлагает 52 Мбит/с, 38 Мбит/с для 1440p, 23 Мбит/с для 1080p и 13 Мбит/с для 720p, при этом игры должны работать в HDR или SDR с частотой 60 Гц. Минимальная пропускная способность составляет всего 5 Мбит/с для 720p и 38 Мбит/с для 4K.

В настоящее время эта услуга позволяет транслировать игры PS5 только на PS5, а на PlayStation Portal для облачных игр она недоступна.

Сервис облачных игр для PS5 уже доступен для подписчиков PlayStation Plus Premium в Японии, а в Европе и Северной Америке он будет запущен 23 и 30 октября соответственно.