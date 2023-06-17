87-летняя фанатка Skyrim отказалась играть в новую игру студии из-за обиды

13:24, 17 июня 2023
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87-летняя фанатка Skyrim отказалась играть в новую игру студии из-за обидыПотому что Bethesda не говорит о TES 6
87-летняя Ширли Карри покорила сердца геймеров своим обаянием и любовью к The Elder Scrolls V: Skyrim. Однако недавние слухи о ее участии в предстоящей игре Bethesda Starfield были опровергнуты самой Карри. Она также заявила, что не будет играть в эту игру.
В недавнем комментарии на YouTube бабушка Skyrim выразила свое разочарование по поводу задержки The Elder Scrolls VI и отсутствия ее интереса к играм на космическую тематику, заявив, что она «слишком зла» и разочарована отсутсвтием новостей о следующей части «Древних Свитков», чтобы играть в Starfield.
Хотя некоторые фанаты предположили, что персонаж по имени «бабушка» в трейлере Starfield может быть намеком на Карри, она ясно дала понять, что не является частью игры.