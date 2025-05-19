8BitDo представила плоский аркадный контроллер без джойстика и крестовины

Контроллер доступен в двух версиях: чёрной, лицензированной Xbox, и ретро-варианте для ПК и Nintendo Switch. Он поддерживает как беспроводное подключение (до 20 часов работы), так и проводное.

Устройство оснащено дополнительной панелью управления — на ней можно переключаться между режимами, регулировать громкость и включать режим «турнира», чтобы избежать случайных нажатий. Также есть четыре программируемые кнопки, а механические переключатели можно менять вручную. Подсветка RGB есть только у версии для Xbox.

Стоимость контроллера — $ 89.99 для стандартной модели и $ 99.99 для Xbox-версии. Старт продаж — с 15 июля в Северной Америке и с 15 августа в Европе.