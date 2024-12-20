Игры
Опубликовано 20 декабря 2024, 16:04
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8BitDo создали геймпад специально для маленьких рук

Новый контроллер Xbox от 8BitDo стал меньше, легче и удобнее для детей
8BitDo выпустила уменьшенную версию своего геймпада Ultimate C Xbox — Ultimate Mini. Разработанный для детей, подростков и геймеров с маленькими руками, он на 20% меньше и на 10% легче оригинала, сохранив при этом полноразмерные кнопки, триггеры и джойстики.
8BitDo создали геймпад специально для маленьких рук

© 8bitdo

Контроллер весит 189,6 грамма, что значительно легче 287-граммовых контроллеров Xbox Series X/S. Контроллер имеет схожее расположение кнопок, но джойстики, крестовина и кнопки расположены ближе друг к другу для более удобного доступа. Джойстики и триггеры с эффектом Холла.

Ultimate Mini поставляется в полупрозрачном белом, розовом или зеленом корпусе со светящимися светодиодными кольцами вокруг логотипа.

Проводной контроллер работает с Xbox One, Xbox Series X/S и компьютерами под управлением Windows 10/11. Он не имеет беспроводного режима.

8BitDo Ultimate Mini можно приобрести за 34,99 доллара.

Источник:8bitdo
Автор:Максим Многословный
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