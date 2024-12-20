8BitDo создали геймпад специально для маленьких рук

Опубликовано 20 декабря 2024, 16:041 мин.
8BitDo создали геймпад специально для маленьких рукНовый контроллер Xbox от 8BitDo стал меньше, легче и удобнее для детей
8BitDo выпустила уменьшенную версию своего геймпада Ultimate C Xbox — Ultimate Mini. Разработанный для детей, подростков и геймеров с маленькими руками, он на 20% меньше и на 10% легче оригинала, сохранив при этом полноразмерные кнопки, триггеры и джойстики.
© 8bitdo
Контроллер весит 189,6 грамма, что значительно легче 287-граммовых контроллеров Xbox Series X/S. Контроллер имеет схожее расположение кнопок, но джойстики, крестовина и кнопки расположены ближе друг к другу для более удобного доступа. Джойстики и триггеры с эффектом Холла.
Ultimate Mini поставляется в полупрозрачном белом, розовом или зеленом корпусе со светящимися светодиодными кольцами вокруг логотипа.
Проводной контроллер работает с Xbox One, Xbox Series X/S и компьютерами под управлением Windows 10/11. Он не имеет беспроводного режима.
8BitDo Ultimate Mini можно приобрести за 34,99 доллара.