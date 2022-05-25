А разговоров то было: в российский Steam начали возвращаться популярные игры

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А разговоров то было: в российский Steam начали возвращаться популярные игрыБез всяких анонсов
С начала спецоперации на Украине из российского сегмента Steam начали уходить крупные издатели видеоигр. Однако сегодня, 25 мая, без каких-либо анонсов Ubisoft, Techland, Deep Silver и компания-разработчик Rockstar Games вернули свои игры в продажу для россиян.
Как сообщает Kanobu, и новые, и старые их игры опять можно купить по рублевым ценам, и что самое “вкусное” – без применения VPN. Однако отмечается, что небольшая часть игр пока все еще невозможно найти через поиск.
Издание напомнило, что Ubisoft убрала свои игры с российского рынка 7 марта, Rockstar 5 марта, Techland заявила о своем уходе 22 марта, а Deep Silver 12 марта.
Неизвестно, будут ли официальные комментарии от этих компаний, но это определенно хорошая новость.
Источник:Kanobu
Автор:Максим МногословныйТеги:
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