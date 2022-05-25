А разговоров то было: в российский Steam начали возвращаться популярные игры

Как сообщает Kanobu, и новые, и старые их игры опять можно купить по рублевым ценам, и что самое “вкусное” – без применения VPN. Однако отмечается, что небольшая часть игр пока все еще невозможно найти через поиск.

Издание напомнило, что Ubisoft убрала свои игры с российского рынка 7 марта, Rockstar 5 марта, Techland заявила о своем уходе 22 марта, а Deep Silver 12 марта.

Неизвестно, будут ли официальные комментарии от этих компаний, но это определенно хорошая новость.