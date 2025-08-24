Abxylute представила портативку с 3D-экраном и отсоединяемыми контроллерами

Контроллеры можно отсоединять, как у Nintendo Switch, а в комплекте есть отсоединяемая клавиатура с тачпадом. Устройство рассчитано на игры, но также подходит для работы с видео и фото: в комплект входит ПО для конвертации 2D-контента в 3D.

Продажи начнутся в конце сентября — начале октября 2025 года.