Activision назвала создателей читов для Call of Duty «паразитами» и подала в суд

Он создал программу Lergware, с помощью которой можно было, например, выбрасывать соперников из игры. В ответ на предупреждение Activision в 2023 году он якобы пообещал прекратить свою деятельность. Однако позже, как утверждает компания, Ротхольц переименовался в Joker, поделился кодом с другими разработчиками и создал новую программу — GameHook. Она позволяла видеть врагов сквозь стены и автоматически наводиться на цели.

Activision заявляет, что такие читы портят репутацию игры и отталкивают честных игроков, что приводит к финансовым потерям. Компанию поддерживают и другие разработчики, включая авторов Fortnite и Valorant.

Ротхольц пытался перенести дело в другой суд, но его запросы были отклонены. Activision уже заблокировала 228 000 аккаунтов и закрыла деятельность нескольких разработчиков читов.