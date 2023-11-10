Activision придумала управу на читеров в Call of Duty: их сбрасывают с неба

Креативный подход Activision к борьбе с читерами включает в себя и прежние тактические приемы, такие как предоставление жертвам читеров автоматического режима бога и выделение читеров в «ленте убийств» сверху экрана.

Пару недель назад, кстати, знаменитый хакер под псевдонимом R4v3n добился значительного прогресса в области взлома защиты видеоигр, успешно взломав сюжетную кампанию шутера от первого лица Call of Duty: Black Ops Cold War.