Activision придумала управу на читеров в Call of Duty: их сбрасывают с неба

Activision придумала управу на читеров в Call of Duty: их сбрасывают с небаЗабирая перед этим парашюты
Activision выводит борьбу с читерами в Call of Duty: Warzone на новый уровень, представляя «Splat» - причудливое дополнение к системе защиты от читов. Забудьте о предупреждениях и вторых шансах - Splat будет случайным образом сбрасывать с самолета обнаруженных читеров без парашюта в начале матча, создавая зрелище, которое наверняка позабавит честных игроков.
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Креативный подход Activision к борьбе с читерами включает в себя и прежние тактические приемы, такие как предоставление жертвам читеров автоматического режима бога и выделение читеров в «ленте убийств» сверху экрана.
Пару недель назад, кстати, знаменитый хакер под псевдонимом R4v3n добился значительного прогресса в области взлома защиты видеоигр, успешно взломав сюжетную кампанию шутера от первого лица Call of Duty: Black Ops Cold War.