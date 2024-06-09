Опубликовано 09 июня 2024, 00:45
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Adata XPG Nia — первый конкурент Steam Deck с расширяемой оперативной памятьюValve стоит задуматься
Adata решила ворваться на рынок портативных игровых ПК с уникальным предложением: XPG Nia, представленный на выставке Computex 2024, разработан специально для любителей модификаций. В отличие от своих конкурентов, это устройство оснащено обновляемой памятью LPCAMM2.
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XPG Nia также предлагает легкий доступ к хранилищу данных — съемному SSD M.2 2230. Adata планирует и дальше поддерживать сообщество моддеров, выпуская файлы для 3D-принтеров и информацию о перепрофилировании деталей.
Этот семидюймовый портативный ПК оснащен четырьмя кнопками на задней панели, портом USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников и фронтальной камерой для отслеживания движения глаз и головы в режиме реального времени. Хотя конкретный чип, на котором будет работать Nia, еще не подтвержден, в разработке находятся прототипы, использующие Phoenix от AMD. Adata ориентируется на ценовой диапазон от $ 500 до $ 600 и может запустить устройство в рамках кампании на Kickstarter.