XPG Nia также предлагает легкий доступ к хранилищу данных — съемному SSD M.2 2230. Adata планирует и дальше поддерживать сообщество моддеров, выпуская файлы для 3D-принтеров и информацию о перепрофилировании деталей.

Этот семидюймовый портативный ПК оснащен четырьмя кнопками на задней панели, портом USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников и фронтальной камерой для отслеживания движения глаз и головы в режиме реального времени. Хотя конкретный чип, на котором будет работать Nia, еще не подтвержден, в разработке находятся прототипы, использующие Phoenix от AMD. Adata ориентируется на ценовой диапазон от $ 500 до $ 600 и может запустить устройство в рамках кампании на Kickstarter.