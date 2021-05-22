Администрация президента России рассказала о пользе Dota 2 для детей

Как заявил Кириенко, компьютерные игры могут помочь молодым людям получить важные навыки, в том числе умение работать в команде. Особенно первый замглавы администрации президента отметил Dota 2. Её он сравнил с шахматами «по сложности интеллектуальных решений». Но при этом у Dota есть преимущество — командная игра. Кириенко считает, что игра с детства учит тому, что в одиночку ты ничего не добьёшься.

Кириенко также указал, что чрезмерное увлечение компьютером несёт в себе и риски, потому нужно соблюдать баланс.

Ранее представители российской власти в очередной раз раскритиковали компьютерные игры на фоне нападения на казанскую школу.