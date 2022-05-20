Администрация президента встретилась с российскими разработчиками игр

Как пишет «Коммерсант», на встрече присутствовали не топ-менеджеры и владельцы компаний, а непосредственно разработчики и продюсеры. «В АП хотели понять, насколько реально всё плохо», — приводит цитату издание.

Разработчики обозначили две главные проблемы: трудности с доступом к App Store и Google Play, а также к Steam, и перспективу остаться без доступа к игровым движкам. Разработка российского же движка будет стоить «миллиарды рублей» и займёт «два-три года».

Также на встрече обсудили перспективы работы российских игровых компаний на китайском рынке. Однако войти туда нелегко, так как рынок зарегулированный. В итоге почти все разработчики согласились, что отрасли будет полезна помощь государства».