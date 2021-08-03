Акции игровых компаний упали после сравнения компьютерных игр с наркотиками

Игры
Сегодня в 12:41
Акции игровых компаний упали после сравнения компьютерных игр с наркотикамиСравнение опубликовали в китайских официальных СМИ
На днях в китайском государственном СМИ Economic Information Daily появился материал о том, что среди детей сейчас распространена зависимость от онлайн-игр. Авторы назвали игры «электронными наркотиками». После публикации текста упали акции игровых компаний Tencent и NetEase.
Стоимость ценных бумаг снизилась на 10-14%. При этом материал в Economic Information Daily уже удалили.
В нём утверждалось, что зависимость от игр может негативно повлиять на развитие детей. Авторы текста назвали игры «опиумом для ума» и призвали государство к большему регулированию игровой отрасли в Китае. По мнению журналистов госСМИ, игровые платформы должны нести социальную ответственность, а не только стремиться к заработку денег. Поэтому следует пересмотреть контент игр. Ещё авторы предложили ограничить время, которое дети проводят за играми.
Инвесторы сочли, что этот материал — сигнал о будущих ограничениях отрасли.