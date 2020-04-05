Актёр GTA V призвал не верить информации о GTA VI в интернете

О достоверности информации в сети рассуждал Нед Люк, известный по озвучке одного из главных героев GTA V — Майкла де Санта. Он считает, что фанатам игры не следует верить громким заголовкам про GTA VI. По словам актёра, большая часть информации в интернете не соответствует действительности. Пока детали об игре и дате её выхода известны только разработчикам Rockstar Games.

Нед приводит в пример слухи о том, что действие GTA VI будет происходить в Вайс-сити. Он недоумевает, как распространители этих слухов могли получить информацию. «Это просто наживка для кликов», — утверждает актёр.