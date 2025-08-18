Amazon раскрыл характеристики портативной консоли Asus ROG Xbox Ally раньше времени

Утечка подтверждает, что консоль получит 7-дюймовый FullHD дисплей с сенсорным управлением и частотой обновления 120 Гц, временем отклика 7 мс, а также яркостью до 500 нит.

В основе новинки — процессор AMD Ryzen Z2 A с архитектурой Zen 5 и встроенной графикой RDNA 3.5.

Модель оснащена 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 6400 МГц и SSD-накопителем на 512 ГБ формата M.2, который можно заменить на более ёмкий. В качестве ОС используется Windows 11 Home с полноценным доступом к библиотеке Xbox и ПК-игр.

Дополнительно предусмотрены Xbox Game Bar и Armoury Crate SE для управления. Дизайн вдохновлён контроллером Xbox, а за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 60 Вт·ч.

По слухам, в Европе консоль будет стоить €599, а более продвинутая версия Xbox Ally X — €899.