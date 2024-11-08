Опубликовано 08 ноября 2024, 21:171 мин.
Amazon выпустит сериал по мотивам легендарной серии игр «Mass Effect»С участием ведущих продюсеров
Amazon MGM Studios официально подтвердили разработку сериала по вселенной «Mass Effect», популярной франшизы BioWare. Автор сценария Дэниел Кейси, известный по работе над «Форсаж 9,» станет исполнительным продюсером сериала, наряду с Каримом Зарейком из Cedar Tree Productions и Ари Арадом. Также в проекте участвует Майкл Гэмбл из EA в роли исполнительного продюсера.
© EA
Хотя детали сюжета пока держатся в секрете, адаптация обещает передать увлекательный научно-фантастический мир и сложное повествование, сделавшие «Mass Effect» любимой игрой фанатов. Оригинальная трилогия повествует о капитане Шепарде, стремящемся спасти человечество от инопланетной расы, которых прозвали жнецами.
На фоне разработки пятой части игры, поклонники могут ожидать еще больше историй во вселенной Mass Effect.