Amazon выпустит сериал по мотивам легендарной серии игр «Mass Effect»

Хотя детали сюжета пока держатся в секрете, адаптация обещает передать увлекательный научно-фантастический мир и сложное повествование, сделавшие «Mass Effect» любимой игрой фанатов. Оригинальная трилогия повествует о капитане Шепарде, стремящемся спасти человечество от инопланетной расы, которых прозвали жнецами.

На фоне разработки пятой части игры, поклонники могут ожидать еще больше историй во вселенной Mass Effect.