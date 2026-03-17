Амбициозно, но очень сыро: Nvidia представила технологию «дорисовки» игр DLSS 5

Технология использует ИИ для улучшения изображения. Она анализирует уже готовую 3D-сцену — её форму, цвета и движение — и затем добавляет более естественное освещение и детали. ИИ якобы «понимает», как обычно выглядят кожа, волосы и одежда человека, и корректирует картинку, чтобы «она выглядела ближе к реальности».

В демонстрациях Nvidia показала примеры из Resident Evil: Requiem, Starfield и EA Sports FC. В Сети же разработку раскритиковали за «типичный нейрослоп». Картинка людям напомнила те самые видео из TikTok с сгенерированными ИИ людьми. Эффект «Зловещей долины», не иначе.

Разработчикам игр потребуется самостоятельно добавлять поддержку DLSS 5 в свои проекты. Пока технология работает на двух GeForce RTX 5090. Релиз ожидается осенью.