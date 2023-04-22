AMD без лишнего шума взялась за «вооружение» конкурентов Steam Deck

Утечки из Geekbench предполагают, что ROG Ally может использовать два чипа: шестиядерный, 12-поточный Ryzen Z1 с двумя графическими вычислительными блоками (CU) RDNA 3 и восьмиядерный, 16-поточный Ryzen Z1 Extreme с шестью CU RDNA 3.

Кроме того, Ryzen 7 7840U, чип с графикой Radeon 780M, был заявлен для портативного ПК Aokzoe A1 Pro, Ayaneo 2S и GPD Win Mini.

Компания Aokzoe разместила на YouTube видео с производительностью A1 Pro, утверждая, что он может сравниться с Steam Deck с чипом 7840U. Ожидается, что эти устройства будут использовать архитектуру Zen 4 и RDNA 3, что должно обеспечить более высокую производительность, чем Zen 2 и RDNA 2 в Steam Deck.

Однако пока неясно, смогут ли эти устройства сравниться по цене со Steam Deck.