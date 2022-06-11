AMD добавила современную графику в игру 21-летней давности

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AMD добавила современную графику в игру 21-летней давностиReturn to Castle Wolfenstein
Инженер AMD добавил трассировку пути — методику рендеринга, которая симулирует физическое поведение света максимально близко к реальному, — в легендарную игру Return to Castle Wolfenstein. Она вышла ещё в 2001 году.
Улучшения внесли в ioRTCW, пользовательскую версию Return to Castle Wolfenstein с поддержкой DirectX12. Инженер поделился несколькими скриншотами, демонстрирующими улучшенное использование теней и освещения. Однако работа всё ещё находится на ранней стадии, поэтому заметны некоторые проблемы (например, очевидны «косяки» с факелами). Их, впрочем, можно исправить.
В Return to Castle Wolfenstein игрок выступает в роли Агента-2 из организации Office of Secret Actions (OSA), по имени Уильям «Би-Джей» Бласковиц. С напарником его посылают в замок Вольфенштейн, чтобы те узнали, что затевает Генрих Гиммлер.