AMD добавила современную графику в игру 21-летней давности

Улучшения внесли в ioRTCW, пользовательскую версию Return to Castle Wolfenstein с поддержкой DirectX12. Инженер поделился несколькими скриншотами, демонстрирующими улучшенное использование теней и освещения. Однако работа всё ещё находится на ранней стадии, поэтому заметны некоторые проблемы (например, очевидны «косяки» с факелами). Их, впрочем, можно исправить.