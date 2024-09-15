AMD про FSR4: генерация кадров будет полностью основана на ИИ

Опубликовано 15 сентября 2024, 12:001 мин.
AMD про FSR4: генерация кадров будет полностью основана на ИИДля увеличения срока службы батареи и эффективности
На выставке IFA 2024 старший вице-президент AMD Джек Хуинь сообщил, что грядущая версия FidelityFX Super Resolution 4.0 (FSR4) ознаменует собой значительный сдвиг в сторону технологий, основанных на искусственном интеллекте.
Почти год AMD разрабатывала FSR4, чтобы улучшить генерацию и интерполяцию кадров с помощью искусственного интеллекта, стремясь «устранить ограничения предыдущих версий».
Хуинь подчеркнул, что основной задачей FSR4 является увеличение времени автономной работы портативных игровых устройств. Ожидается, что FSR4 будет предлагать блокировку частоты кадров для оптимизации энергопотребления.
Несмотря на то, что FSR4 изначально ориентирован на портативные устройства, история AMD позволяет предположить, что технология будет адаптирована к различным GPU.
Сроки выхода FSR4 неизвестны.