AMD про FSR4: генерация кадров будет полностью основана на ИИ

Почти год AMD разрабатывала FSR4, чтобы улучшить генерацию и интерполяцию кадров с помощью искусственного интеллекта, стремясь «устранить ограничения предыдущих версий».

Хуинь подчеркнул, что основной задачей FSR4 является увеличение времени автономной работы портативных игровых устройств. Ожидается, что FSR4 будет предлагать блокировку частоты кадров для оптимизации энергопотребления.

Несмотря на то, что FSR4 изначально ориентирован на портативные устройства, история AMD позволяет предположить, что технология будет адаптирована к различным GPU.

Сроки выхода FSR4 неизвестны.