Американцу продали с рук по завышенной цене бетонный блок вместо PlayStation 5

СМИ пишут, что 38-летний покупатель приобрёл на eBay консоль за $878. Напомним, рекомендованная розничная цена PS5 с дисководом — $450.

В полиции заявили, что ничем не могут помочь мужчине. Ему посоветовали лишь обратиться в поддержку eBay, чтобы вернуть деньги. Ещё полиция предупредила всех покупателей, чтобы они были осторожнее на торговой площадке. Им посоветовали проверять продавцов, смотреть у них отзывы.

Напомним, ранее случился скандал, когда вместо PlayStation 5 покупатели получали с Amazon коробки с кошачьим кормом, кухонными принадлежностями и др.