Американцы стали экономить и реже покупать компьютерные игры

На днях Sony объявила, что продажи игрового программного обеспечения упали на 26% в годовом исчислении. Доходы Microsoft от Xbox тоже снизились на 11% в годовом исчислении в последнем квартале.

В то время как общие расходы на игры во втором квартале явно снизились по всей отрасли, контент по подписке «был единственным сегментом, который показал положительный рост». Этот рост происходит несмотря на то, что Sony запустила обновлённые подписки PlayStation Plus.

Что касается оборудования, то по продажам лидировала Nintendo Switch.