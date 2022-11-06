Американские мошенники начали красть промокоды к игре Call of Duty с упаковок вяленого мяса

Американские мошенники начали красть промокоды к игре Call of Duty с упаковок вяленого мясаПродают их в интернете
Американский производитель Jack Link's и компания Activision запустили акцию в честь релиза Call of Duty: Modern Warfare II. На упаковках острого вяленого мяса стали размещать коды на получение двойного опыта в шутере. Этой ситуацией, конечно, воспользовались мошенники.
Покупатели стали жаловаться, что на упаковках с вяленым мясом нет обещанных промокодов. Вскоре выяснилось, что мошенники отдирают вкладыши с кодами с пачек прямо в магазинах. Найти целую упаковку сейчас кое-где просто невозможно.
Мошенники затем продают добытые промокоды онлайн. Они сами признались в этом и заявили, что останавливаться не собираются.
Jack Link's признала свою ошибку — класть промокоды следовало внутри пачек. Теперь компания присылает коды всем, кто обращается в службу поддержки и присылает чек, подтверждающий покупку вяленого мяса.