Американские мошенники начали красть промокоды к игре Call of Duty с упаковок вяленого мяса

Покупатели стали жаловаться, что на упаковках с вяленым мясом нет обещанных промокодов. Вскоре выяснилось, что мошенники отдирают вкладыши с кодами с пачек прямо в магазинах. Найти целую упаковку сейчас кое-где просто невозможно.

Мошенники затем продают добытые промокоды онлайн. Они сами признались в этом и заявили, что останавливаться не собираются.

Jack Link's признала свою ошибку — класть промокоды следовало внутри пачек. Теперь компания присылает коды всем, кто обращается в службу поддержки и присылает чек, подтверждающий покупку вяленого мяса.