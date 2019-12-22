Аналитики предсказали цену новой Xbox

Аналитик заявил, что консоли не могут стоить меньше $400, учитывая их характеристики. Более половины этой суммы производителю придётся тратить только на CPU/GPU, пaмять GDDR6 и SSD-накопители NVMe. Эксперт предположил, что компании либо будут продавать консоли себе в убыток, либо их цена значительно превысит $400.

Стоит отметить, что Sony, например, уже продавала однажды PlayStation 4 по цене ниже себестоимости. Впрочем аналитик считает, что такая ситуация вряд ли повторится.

По его мнению, детали и производство Xbox Series X могут стоить от $460 до $520. Однако аналитик признаёт, что такая оценка поспешна, и через год, когда консоли поступят в продажу, многое может измениться.