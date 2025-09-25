Анализ: почти все российские студии используют ИИ при создании игр

Чаще всего ИИ используется для написания кода (47,8%) и работы с графикой (40,4%). Также нейросети применяют для создания сюжетов (28,7%) и диалогов (27,9%). Заместитель генерального директора ИРИ Андрей Воронков отметил, что большинство разработчиков — это малые и независимые команды.

Так, результаты исследования помогут определить направления поддержки отечественных альтернатив зарубежным сервисам. Несмотря на финансовые ограничения и технологическую зависимость, российская индустрия игр остаётся устойчивой и активно развивающейся.

Сейчас на рынке доминируют несколько крупных игроков и множество нишевых студий. В будущем, правда, ожидаются слияния и поглощения — крупные сделки, вероятно, станут массовыми только к концу 2020-х — началу 2030-х годов.