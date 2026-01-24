Anbernic показала геймпад с экраном и… датчиком пульса

Опубликовано 24 января 2026, 15:511 мин.
Anbernic показала геймпад с экраном и… датчиком пульсаЗачем?
Anbernic представила необычный игровой контроллер RG G01. Его главная особенность — встроенные датчики сердечного ритма в каждой рукоятке. Небольшой дисплей в центре на этом фоне выглядит уже обыденно.
© Anbernic / Скриншот Gizmodo
Датчики измеряют пульс во время игры, а на 2,5-дюймовом экране можно наблюдать за показателями. Производитель предполагает, что это поможет игрокам “следить за своим состоянием в напряжённых игровых сессиях”.
Помимо этого, контроллер обладает: джойстиками нового типа, высокой скоростью отклика, гироскопом, программируемыми кнопками сзади и прозрачным корпусом, через который видны вибромоторы.
Устройство совместимо с ПК, Nintendo Switch, Android и iOS. Цена пока не объявлена.