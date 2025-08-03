Anbernic показала портативную консоль с Android, 120 Гц и металлическим корпусом

В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 8300 с 8 ядрами и частотой до 3,35 ГГц, а также видеочип Mali-G615 MC6. Консоль работает на Android 14 и поддерживает игры для Android, а также более 30 эмуляторов классических приставок. Для загрузки игр используется специальное приложение RixelHK.

RG 477M оснащена Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, аккумулятором на 5300 мАч с быстрой зарядкой 27 Вт, двумя динамиками, гнездом для наушников, гироскопом, виброотдачей и системой активного охлаждения с вентилятором. Есть USB-C с поддержкой вывода видео в 1080p.