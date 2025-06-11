Anbernic выпустила дешевую портативную игровую ретро-консоль RG35XX Pro

Устройство оснащено процессором Allwinner H700 с четырьмя ядрами и видеочипом G31 MP2. Консоль имеет 1 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти для игр, которую можно расширить до 512 ГБ с помощью карты microSD.

Экран RG35XX Pro — 3,5 дюйма, с разрешением 640×480 и специальным покрытием для уменьшения бликов. Весит консоль всего 191 грамм, а форма корпуса улучшена для удобства держания.

Батарея ёмкостью 3200 мАч обеспечивает до 7 часов игры и поддерживает быструю зарядку через USB-C. Есть Wi-Fi, Bluetooth и выход Micro HDMI для подключения к телевизору.

Консоль поддерживает множество ретро-платформ — от PSP и PS1 до Game Boy и Neo Geo — играть можно и через Wi-Fi с друзьями.

Цена базовой версии с 64 ГБ памяти — 44,99 доллара (временно). Доступны также версии с 128 и 256 ГБ. Цвета: чёрный, белый и прозрачный бирюзовый.