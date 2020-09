Android-смартфон смогли превратить в карманную консоль Nintendo Switch

Конечно, эмулятор Nintendo Switch отчасти незаконный. Он, в частности, использует украденный код. Сообщается, что Android-версия применяет некоторые куски кода GPU эмулятора Nintendo Switch — Yuzu — для ПК. Что подозрительно, для использования нового эмулятора требуется создание учётной записи в системе разработчика.

Есть ещё один нюанс: помимо эмулятора нужно будет приобрести специальные контроллеры. Они стоят $99,99 по предзаказу. Выглядят почти как оригинальные Joy Con. Также для работы потребуется устройство с флагманским процессором — Snapdragon 855/855+/865/865+.

Зато с помощью эмулятора можно включить на Android-смартфоне (например, на Realme X50 Pro 5G) игры Pokémon Sword/Shield, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Link’s Awakening и Pokémon Let’s Go.